Рудинштейн – о здоровье Пугачевой: Говорят, она плоха

Марк Рудинштейн рассказал о том, что болен диабетом. Об этом создатель кинофестиваля «Кинотавр», продюсер и кинокритик заявил в интервью «Экспресс-газете». При этом он подчеркнул, что этим недугом страдают народные артисты СССР Алла Пугачева и Армен Джигарханян.

Рудинштейн добавил, что уже «десять лет на инсулине». Кроме того, по словам продюсера, он часто лежит в больнице. Но, несмотря на диагноз, иногда позволяет себе маленькие слабости. Например, мороженое. Резюмируя, создатель «Кинотавра» заявил, что у Аллы Пугачевой тоже диабет, «и тоже, говорят, она плоха».

Как напоминает НСН, ранее Алла Пугачева впервые за десять лет выступила перед публикой с сольным концертом «Алла Пугачева PS», который был приурочен к юбилею Примадонны. 15 апреля народной артистке СССР исполнилось 70 лет, грандиозный концерт состоялся в государственном Кремлевском дворце.