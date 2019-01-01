Общество

Рудинштейн – о здоровье Пугачевой: Говорят, она плоха

24 апреля18:45

Марк Рудинштейн рассказал о том, что болен диабетом. Об этом создатель кинофестиваля «Кинотавр», продюсер и кинокритик заявил в интервью «Экспресс-газете».  При этом он подчеркнул, что этим недугом страдают народные артисты СССР Алла Пугачева и Армен Джигарханян.

Рудинштейн добавил, что уже «десять лет на инсулине». Кроме того, по словам продюсера, он часто лежит в больнице. Но, несмотря на диагноз, иногда позволяет себе маленькие слабости. Например, мороженое. Резюмируя, создатель «Кинотавра» заявил, что у Аллы Пугачевой тоже диабет, «и тоже, говорят, она плоха».

Как напоминает НСН, ранее  Алла Пугачева впервые за десять лет выступила перед публикой с сольным концертом «Алла Пугачева PS», который был приурочен к юбилею Примадонны.  15 апреля народной артистке СССР исполнилось 70 лет, грандиозный концерт состоялся в государственном Кремлевском дворце.

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Во время выступления Пугачева поменяла несколько нарядов. На сцену она вышла в черном закрытом топе, шортах с юбкой макси и кожаным ремнем, а также в грубых ботинках. Затем образ сменился на озорной и невинный: черный топ, красная пачка и перчатки. Лирические композиции Алла Борисовна исполнила в черном элегантном платье. Концерт она завершила в блестящем черном топе и белой длинной юбке.

Российский стилист и дизайнер Влад Лисовец в беседе с НСН отметил, что каждый образ Аллы Борисовны тщательно продумывается. Он призвал не быть старомодными и вспомнить, что сейчас XXI век.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алла ПугачеваМарк РудинштейнЗдоровье

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