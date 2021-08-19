Почти 50 участников драки у станции метро «Кузьминки» депортировали

Из России депортированы почти 50 участников драки у метро «Кузьминки» в Москве, всего предполагается выслать 87 иностранцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 12 июля, в МВД сообщали о более чем сотне задержанных. В результате драки несколько человек пострадали. Среди ранений были зафиксированы и ножевые, несколько человек отправлены в больницу.

После массовой стычки на Зеленодольской улице было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.