Почти 50 участников драки у станции метро «Кузьминки» депортировали
Из России депортированы почти 50 участников драки у метро «Кузьминки» в Москве, всего предполагается выслать 87 иностранцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 12 июля, в МВД сообщали о более чем сотне задержанных. В результате драки несколько человек пострадали. Среди ранений были зафиксированы и ножевые, несколько человек отправлены в больницу.
После массовой стычки на Зеленодольской улице было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Позже Кузьминский суд Москвы квалифицировал драку мигрантов в столице как публичное массовое мероприятие.
«12 июля в юго-восточной части города состоялось публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга (скандируя лозунги на национальных языках) и шествия, несогласованного с органами исполнительной власти Москвы с количеством участников около 200 человек», - говорится в постановлении.
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