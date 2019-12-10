Караулов: Лужков - не первый, кто уехал в Германию на лечение и не вернулся!

Советский и российский журналист, телеведущий, автор книг «Русский ад» Андрей Караулов в беседе с НСН заявил, что сообщение о кончине Лужкова стало неожиданностью. Журналист рассказал, что бывший мэр прекрасно себя чувствовал и еще совсем недавно вел большую лекцию. Об этом накануне говорил и шурин Лужкова бизнесмен Виктор Батурин.

«Он пришел в клинику, как я понимаю, своими ногами, а вернулся в гробу. Я сегодня говорил уже, что надо задуматься над тем, почему почти все, кто приезжает лечиться от серьезных вещей именно в Германию и в Австрию, в гробах возвращаются. У меня ощущение, что это какая-то месть нам за Великую Отечественную войну. Ничто не предвещало. Три недели назад была его огромная лекция в Доме книги», - заключил он.

Журналист также поделился своими воспоминаниями о Юрии Лужкове. Он рассказал о том, как сильно переживал политик не только за жизнь москвичей, но и за судьбы жителей регионов России.

«Столица при нем изменилась, причем, неузнаваемо. Но дело даже не в столице, дело в России. Лужков в 90-ые годы не только ведь Москву спасал от приватизации по Чубайсу. Если бы ЗИЛ встал, а это сто тысяч работающих, то по всей стране по цепочке остановились бы десятки заводов. Если бы Лужков не вмешался тогда, погибли бы сотни тысяч людей от голода. Смертность была бы еще страшнее, чем в 92-93 гг. ведь мы в эти годы потеряли на 200 тысяч людей больше, чем во времена расстрелов 37-39 гг. мало, кто знает, что Лужков и правительство Москвы заказали две атомные подводные лодки для Москвы! В Москве нет морей, но как Лужков поддерживал великий завод в Северодвинске “Севмаш”. Он приехал в “Севмаш”, увидел в совершенно секретном цехе, где стоят подводные лодки, аналоги “Курска” с атомным двигателем на борту, бегают ребятишки. Он у рабочих спрашивает: “Ребят, а дети то что тут делают?”. “Юрий Михайлович, - отвечают рабочие, - нам уже столько месяцев не платят зарплату, но дают бесплатные обеды. Мы на эти обеды живем, и наши дети тоже живут. Они приходят сюда с нами пообедать, только они пропускают школу”. Как вы думаете, какая была реакция Лужкова? Он сел на станок какой-то и заплакал. И Москва заказала, чтобы поддержать завод, чтобы дети не оставались без школы три атомные подводные лодки, подарив потом Тихоокеанскому флоту. У него было огромное сердце, на самом деле», - рассказал он.

По словам Караулова, после ухода в 2010-м году с поста мэра столицы в окружении Лужкова стало гораздо меньше людей. Однако главным человеком, который всегда оставался рядом, была супруга бывшего главы Москвы Елена Батурина.

«Он очень сложный человек. Я наблюдал его все последние годы и однажды его спросил: “Юрий Михайлович, сколько людей вас предало после отставки, процентов семьдесят?”. Он говорит: “Что? 99,9%!”. Я опешил! Такое общество, такие люди... Так мы иной раз себя ведем. Я наблюдал его, наблюдал Елену Николаевну рядом с ним. Она очень его любила. Очень его любила! Помню Новый год, мы сидели за большим столом. У нас влезает за стол около сорока человек. И так все было замечательно и легко, и весело, что потом все спрашивали: “Подождите, а Батурина то была за столом?". Настолько трепетной, молчаливой, тихой, влюбленной в Лужкова она была, она так на него смотрела, что больше молчала. Это действительно была настоящая любовь. Он без нее не мог!», - поделился писатель.

Вспомнил Караулов и о праздновании юбилея экс-мэра Москвы. По его словам, щедрые подарки тогда Лужкову сделало не только российское правительство, но и руководство родной ему Калининградской области.

«Помню, когда мы готовили его юбилей, его 80-летие, отмечалось это все в Большом парадном зале в гостинице “Москва”. Путин наградил его орденом в этот день. У Лужкова было прекрасное настроение. Но самый неожиданный подарок Юрию Михайловичу сделала родная Калининградская область. Он пожаловался мне, что рядом с его угодьями бесхозная земля и он не может ее забрать, даже купить или в аренду взять, потому что там не разминированное минное поле. Я помню, нашел губернатора Калининградской области и говорю: “Дядь Коль [Цуканов], юбилей же у Юрия Михайловича. Может к юбилею то сделаем подарок, поле разминируем?” И вот я еду на торжества в гостиницу “Москва”, звонок из Калининграда от вице-губернатора: “Андрей Викторович, докладываю. Мы Юрию Михайловичу сделали подарок. Прошу поздравить его от нас, но губернатор сам ему доложит: минное поле разминировали”. Вот какие подарки иногда делаются в России», - рассказал журналист.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В ноябре 2017-го были опубликованы мемуары Лужкова, в которых говорится о причинах его ухода с поста градоначальника. В частности, в книге рассказывается о его противоречиях с Медведевым. После ухода из политики он занимался сельским хозяйством.

Ранее своими воспоминаниями о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове поделился народный артист РСФСР Лев Лещенко. В интервью НСН он отметил огромный вклад Лужкова в преображение столицы, и назвал его глубоко порядочным и сердечным человеком.