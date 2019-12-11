Телеграм-канал: После Лужкова осталась только квартира

Речь идет о квартире площадью 450 квадратных метров в доме 1913 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице.

Рыночная стоимость этого объекта недвижимости оценивается в 600 миллионов долларов. Скорее всего, она будет поделена между вдовой Лужкова Еленой Батуриной и детьми экс-мэра, сообщает телеграм-канал Mash.

Лужков скончался накануне в одной из клиник Мюнхена после осложнений на фоне операции на сердце. Ему было 83 года.

Отпевание с экс-мэром состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя, церемонию проведет патриарх Кирилл. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, напоминает RT.

