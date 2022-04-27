От «Газпромбанка» до «Сбера»: У России поехала элита
С момента начала спецоперации Россию покинули крупные топ-менеджеры. Вице-президент «Газпромбанка» уехал на Украину, первый заместитель председателя правления «Сбера» - в США.
Топ-менеджер «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России на Украину в начале марта и вступил в ряды теробороны. Соответствующие видеопризнания активно начали распространять украинские СМИ.
На видео, записанном в Киеве, мужчина говорит, что на момент отъезда был вице-президентом «Газпромбанка», а уехал в знак несогласия со спецоперацией: сам он родом из Ахтырки в Сумской области.
В интервью Волобуев заявил, что последние шесть лет занимался пиаром промышленных активов в компании и якобы продвигал образ Украины как «недобросовестного транзитера газа».
При этом официальных комментариев «Газпромбанка» пока не последовало.
Ранее замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул РФ.
«Уехали из России. Ушел из «Аэрофлота». Старая жизнь закончилась», - написал он в соцсетях.
В марте «Аэрофлот» покинул и генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Виталия Савельева.
Савельев поспешил отметить, что Полубояринов остается в Москве и планирует занять пост замгендиректора в другой компании.
«Так бывает, что люди не могут работать в стрессовых условиях. Но он будет работать в одной из российских компаний заместителем, он никуда не исчез», - сказал Савельев.
О досрочной «отставке» еще одного топ-менеджера стало известно спустя день после введения США санкций против «Сбера». Так, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис 21 февраля сообщил сотрудникам подразделения электронной коммерции «Сбера» о своем решении покинуть компанию.
При этом о том, что Хасис покинул Россию, стало известно позднее. «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что руководитель уехал в США «с началом специальной военной операции на Украине, у него гражданство этой страны».
«Он уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров «Сбера», что просто шокировало сотрудников. После него из ключевых управленцев ушел еще (старший вице-президент, технический директор группы – прим. НСН) Давид Рафаловский, который курировал блок по технологиям», — рассказал собеседник «Ведомостей» в банке.
Политолог Алексей Чадаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у «Сбера» и его топ-менеджеров были сложности с российским руководством еще до военной спецоперации, однако из-за серьезности текущей экономической ситуации смена правления банка маловероятна.
«Что касается имиджа банка, то скорее это подтверждение имиджа "Сбера" как заповедника для разного рода кадров глобалистской картины мира и глобалистской идеологии. Он всегда таким был. Я так понимаю, что он и в Крыму-то до сих пор не работает. "Сбер", как говорят в Киеве, "то такое"», - сказал Чадаев.
Политолог напомнил и о деле Марины Раковой, которая также была топ-менеджером Сбербанка и экс-замминистра просвещения. Осенью 2021 года ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
В сложившейся ситуации покинуть Россию хотела бы большая часть элиты, но пока без определенных санкций и наверняка по договоренности с Владимиром Путиным это удалось сделать только Анатолию Чубайсу. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.
Напомним, в конце марта Анатолий Чубайс покинул Россию, уехав в Турцию. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин уволил его с должности специального представителя президента по устойчивому развитию. Согласно данным Bloomberg, таким образом Чубайс выразил несогласие с проведением военной операции на территории Украины. Также он вышел из совета директоров АФК «Система», в котором состоял с июня 2020 года.
При этом на жизнь за пределами России периодически жалуются другие представители элиты. Так, попавший под санкции Великобритании и ЕС основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом. Бизнесмен на данный момент проживает в Лондоне, но отмечает, что «даже не может позволить себе сходить в ресторан».
А миллиардер Петр Авен, ранее возглавлявший совет директоров Альфа-банка пожаловался, что его семья не знает, «как выживать» и оплачивать уборщицу и водителя. Авен также живет в Великобритании и планирует оставаться там.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером.
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