От «Газпромбанка» до «Сбера»: У России поехала элита

Топ-менеджер «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России на Украину в начале марта и вступил в ряды теробороны. Соответствующие видеопризнания активно начали распространять украинские СМИ.

На видео, записанном в Киеве, мужчина говорит, что на момент отъезда был вице-президентом «Газпромбанка», а уехал в знак несогласия со спецоперацией: сам он родом из Ахтырки в Сумской области.

В интервью Волобуев заявил, что последние шесть лет занимался пиаром промышленных активов в компании и якобы продвигал образ Украины как «недобросовестного транзитера газа».

При этом официальных комментариев «Газпромбанка» пока не последовало.

Ранее замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул РФ.

«Уехали из России. Ушел из «Аэрофлота». Старая жизнь закончилась», - написал он в соцсетях.