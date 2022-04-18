«Заповедник глобалистов»: Отъезд зампреда «Сбера» не нанесет удар по Грефу
Эмиграция бывшего зампреда правления «Сбера» Льва Хасиса вряд ли связана с попыткой украинских хакеров атаковать карты россиян, сказал в эфире НСН политолог Алексей Чадаев.
У «Сбера» и его топ-менеджеров были сложности с российским руководством еще до военной спецоперации, однако из-за серьезности текущей экономической ситуации смена правления банка маловероятна, отметил политолог Алексей Чадаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Утром в понедельник стало известно, что занимавший должность первого зампреда правления «Сбера» Лев Хасис уехал из России в США, где у него есть гражданство. По данным одних источников, это произошло перед началом спецоперации на Украине, по информации других – «практически сразу» после её начала, сообщили «Ведомости». Всего через три часа после этой публикации «Сбер» объявил о спасении денег россиян от масштабного списания, которое попытался произвести украинский разработчик мобильных приложений.
«Я так понимаю, Хасиса отодвигали от рычагов управления еще до спецоперации, по-моему, в январе. В этом смысле я бы не стал однозначно связывать [эти два события]. Одно дело – позиция "не хочу дальше жить в России", а другое – работа с украинскими киберхакерами. Что касается имиджа банка, то скорее это подтверждение имиджа "Сбера" как заповедника для разного рода кадров глобалистской картины мира и глобалистской идеологии. Он всегда таким был. Я так понимаю, что он и в Крыму-то до сих пор не работает. "Сбер", как говорят в Киеве, "то такое"», - предположил Чадаев.
Политолог напомнил о деле Марины Раковой, которая также была топ-менеджером Сбербанка и экс-замминистра просвещения. Осенью 2021 года ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
«Тут надо сказать, что по состоянию на декабрь у [главы банка Германа] Грефа было напряженно с нашими службами, и вовсе не из-за политики, а из-за дела Раковой, например. И вот эта борьба за контроль над онлайн-образованием в России, на которое "Сбер" претендовал, а службы стали стеной... Гадать я не хочу, у нас кадровый принцип "коней на переправе не меняют", а тут у нас такая переправа – всем переправам переправа, я сомневаюсь, что здесь будут большие, этого масштаба решения», - объяснил экономист.
Ранее мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступным для скачивания в Google Play, обновить его также нельзя. Причиной этого стали масштабные санкции. Приложение нельзя скачать и в онлайн-магазине AppStore.
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