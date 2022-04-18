«Заповедник глобалистов»: Отъезд зампреда «Сбера» не нанесет удар по Грефу

У «Сбера» и его топ-менеджеров были сложности с российским руководством еще до военной спецоперации, однако из-за серьезности текущей экономической ситуации смена правления банка маловероятна, отметил политолог Алексей Чадаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Утром в понедельник стало известно, что занимавший должность первого зампреда правления «Сбера» Лев Хасис уехал из России в США, где у него есть гражданство. По данным одних источников, это произошло перед началом спецоперации на Украине, по информации других – «практически сразу» после её начала, сообщили «Ведомости». Всего через три часа после этой публикации «Сбер» объявил о спасении денег россиян от масштабного списания, которое попытался произвести украинский разработчик мобильных приложений.