«Решать будет суд»: Какой вид контента попадет в деструктивную категорию
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев объяснил НСН порядок определения треш-контента в социальных сетях и на стриминговых платформах.
В определении границ треш-контента существует разделительная линия, и определять, в какой момент стример или контент-мейкер переступили черту, будет суд. Об этом заявил НСН глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фото- и видео с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов – трансляций с провокациями, на которых зрители часто кидают добровольные пожертвования автору шоу. Один из авторов проекта Артем Метелев объяснил НСН тонкости инициативы.
«Фото- и видеоматериалы с изображением противоправных деяний и жестокостью с использованием интернета – это и есть треш-стримы. Определять, какой контент попадает под данную категорию, будет суд. Мы говорим о противоправных деяниях – это важно. Драки спортсменов таковыми не являются. Мы говорим о моментах, когда нарушается законодательство. Если в кадре кто-то кому-то угрожает, избивает не с целью спортивного поединка, а ради издевательства, либо когда происходит нанесение урона общественному достоинству. Такая статья тоже есть, когда люди себя ведут максимально аморально, тем самым нанося вред общественной морали. Это тоже будет попадать под закон», - пояснил депутат.
Ранее в Госдуме заявили, что проект за треш-стримы предусматривает штраф до 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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