Врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием, обостряясь на фоне изменений погоды, сообщает радио Sputnik со ссылкой на научного сотрудника лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидата медицинских наук Максима Гультяева.

По его данным, четвертой волны инфекции в 2021 году не будет, так как к этому времени российская медицинская система будет во всеоружии. Гультяев высказал уверенность в том, что к 2021 году население страны сделает прививки от коронавируса. Кроме того, многие россияне успевают переболеть, поэтому у них останутся антитела.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена осуществить кардинальный перелом ситуации с COVID-19 к марту следующего года. К этому времени в мире будут быстрые тесты на коронавирус, вакцины, а также достаточное количество индивидуальных средств защиты.

