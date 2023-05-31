Федор Смолов продлил контракт с «Динамо»
Нападающий Фёдор Смолов и ФК «Динамо» объявили о продлении контракта, сообщает пресс-служба московской команды.
В сообщении уточняется, что футболист останется в составе бело-голубых до конца сезона 2023-2024, при этом в соглашении прописана возможность пролонгации ещё на один год.
Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач отметил, что Смолов «был и остаётся одним из лучших российских нападающих».
«Рад, что мы продолжаем сотрудничество», - заключил он.
Ранее в московском ФК «Локомотив» объявили о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru