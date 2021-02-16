Депутат Рашкин отправил запрос генпрокурору после слов Соловьева о Гитлере
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову о реабилитации нацизма в словах телеведущего Владимира Соловьева об Адольфе Гитлере. Об этом сообщает РБК.
Запрос был сделан после выхода программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", в котором телеведущий назвал Гитлера "смелым человеком", который "доблестно воевал" во время Первой мировой войны.
По словам депутата Рашкина, тот факт, что Соловьев назвал Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии", может свидетельствовать об экстремизме и нарушении закона на запрет реабилитации нацизма.
Рашкин заявил РБК, что законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, который разрабатывают в Госдуме, будет бессмысленным, пока на центральных телеканалах "безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят".
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