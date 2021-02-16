Соловьев посчитал Гитлера «очень смелым человеком»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал Гитлера «очень смелым человеком». Об этом он заявил в эфире своей программы на канале «Россия 1», делая сравнение лидера нацистской Германии с оппозиционером Алексеем Навальным.
«Гитлер был лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», - полагает Соловьев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя видео разговора Навального с его предполагаемым отравителем, обвинил оппозиционера в «зацикленности на гульфиковой зоне».
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