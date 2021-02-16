Соловьев посчитал Гитлера «очень смелым человеком»

«Гитлер был лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», - полагает Соловьев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя видео разговора Навального с его предполагаемым отравителем, обвинил оппозиционера в «зацикленности на гульфиковой зоне».





