Соловьев посчитал Гитлера «очень смелым человеком»

Телеведущий Владимир Соловьев назвал Гитлера «очень смелым человеком». Об этом он заявил в эфире своей программы на канале «Россия 1», делая сравнение лидера нацистской Германии с оппозиционером Алексеем Навальным.

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«Гитлер был лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», - полагает Соловьев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя видео разговора Навального с его предполагаемым отравителем, обвинил оппозиционера в «зацикленности на гульфиковой зоне».


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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Адольф ГитлерВладимир Соловьев
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