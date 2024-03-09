Честно заработанные: Гендер влияет на зарплату

Как показало исследование группы экономистов из Бостонского, Нью-Йоркского, Сингапурского и Мичиганского университетов, которые опубликовали в NBER препринт статьи «Гендерные различия в переговорах и результаты на рынке труда», мужчины в 1,6 раза чаще, чем женщины, ведут переговоры о денежном аспекте своей первой работы после окончания университета.

В России практически не осталось чисто «мужских» или «женских» профессий, а вот зарплатные ожидания двух полов, действительно, разнятся, заявила НСН глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.