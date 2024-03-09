Честно заработанные: Гендер влияет на зарплату
Несмотря на то, что в России практически не осталось женских или мужских профессий, разница в оплате труда сотрудников на одних и тех же должностях продолжает зависеть от гендерной принадлежности.
Женщины в разы реже мужчин готовы требовать повышения зарплаты из-за непонимания плюсов активных переговоров, пишет издание «Коммерсант».
Как показало исследование группы экономистов из Бостонского, Нью-Йоркского, Сингапурского и Мичиганского университетов, которые опубликовали в NBER препринт статьи «Гендерные различия в переговорах и результаты на рынке труда», мужчины в 1,6 раза чаще, чем женщины, ведут переговоры о денежном аспекте своей первой работы после окончания университета.
В России практически не осталось чисто «мужских» или «женских» профессий, а вот зарплатные ожидания двух полов, действительно, разнятся, заявила НСН глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
«Есть позиции, на которых ожидания женщин выше, чем у мужчин. Например, в Москве женщины на позициях HR-менеджера и персонального ассистента хотят на 15 тысяч больше мужчин, на 10 тысяч больше просят женщины, претендующие на работу маркетологом и пиарщиком, на пять тысяч больше – те женщины, которые хотят работать архитектором и снабженцем.
Ожидания мужчин и женщин совпадают у инженеров-экологов, финансовых аналитиков, экономистов, поваров, юристов, бренд-менеджеров. Зарплатные ожидания мужчин чаще выше по должностям менеджера по продажам, специалиста по развитию и клиентского менеджера.
За время исследования мы видели достаточно мало специальностей, куда бы не пытались проникнуть женщины. Чисто мужские профессии остались только там, где женщинам работать запрещено законом. А вот в обратную сторону такие позиции есть. Например, очень мало мужчин претендуют на работу нянечками в детском саду. Чаще всего эти позиции связаны с уходом, со скрупулезной работой с детьми и так далее. Число женских и мужских профессий почти не осталось. Если 20 лет назад мы в сфере IT почти не видели женщин, то сейчас их больше чем достаточно», - заключила эксперт.
По статистике, зарплатные предложения в среднем по стране увеличились на 18,5% в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на директора по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елену Артемьеву.
По ее словам, основной причиной повышения предлагаемых зарплат стало повышение МРОТ. Отмечается, что сильнее всего выросли зарплаты в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%).
Кроме того, специалисты зафиксировали рост зарплат на 23% в вакансиях для соискателей без опыта.
Также в России предложили увеличивать зарплаты в традиционно «женских» бюджетных отраслях: к ним относятся образование, здравоохранение и культура, писали «Известия». Но повышение зарплат в «женских» отраслях не сократит гендерный разрыв в оплате труда, заявил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в разговоре с НСН.
«Само по себе повышение зарплаты работникам - хорошо, но это не решит проблему. Например, преподаватели-мужчины при прочих равных получают больше, чем учителя-женщины. Мы же не можем повысить зарплату только женщинам, а мужчинам не повышать. Если мы в целом будет повышать, например, +30%, то гендерный разрыв останется, как есть. Он может быть за счет общего валового количества женщин в отрасли. Более того, вводя повышающий коэффициент, гендерный разрыв между мужчинами и женщинами в самой отрасли только увеличится. Большая зарплата вырастает больше, меньшая – меньше», – сказал Бабич.
Ранее стало известно, что порядка 71% сотрудников российских компаний готовы уволиться из-за токсичных отношений на работе, показало исследование консалтинговой компании «Культура Инноваций». С результатами опроса ознакомилась НСН. Результаты исследования показали, что женщины (75%) чаще мужчин (67%) увольняются с работы, где сталкиваются с токсичным отношением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Монеточка призналась, что скучает по Екатеринбургу
- В Европе произошла вспышка венерических заболеваний
- Компании из РФ заявили о готовности начать массовый экспорт свинины в Индию
- Честно заработанные: Гендер влияет на зарплату
- Жители Африки обнаружили в сарае коллекцию 200 автомобилей Mercedes
- Бесперспективный биткоин? Эксперты спорят о судьбе криптовалюты
- Биткоин приблизился к $70 тысячам и обновил исторический максимум
- На Самуи в Таиланде задержали трех россиян за нелегальные бьюти-услуги
- ВС РФ уничтожили комплекс разведки ВСУ под Одессой
- Подарки и сюрпризы звезд: Россиянок поздравили с 8 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru