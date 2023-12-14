Опрос: Россияне хотят получать в 2024 году зарплату в размере более 120 тысяч рублей

В следующем году россияне хотели бы получать зарплату как минимум в 120 тысяч рублей в месяц, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что мужчины претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно. При этом самые высокие ожидания у специалистов IT-сферы — 182,9 тысяч рублей.

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Самыми востребованными специалистами в преддверии Нового года стали швеи и упаковщики. Об этом сообщили НСН в сервисе Авито Работа.

Эксперты платформы проанализировали рынок новогодних вакансий с различными видами графиков. Как выяснилось, в последний месяц наиболее востребованными стали швеи и упаковщики, которые создают праздничные костюмы и комплектуют товары и посылки. Спрос на таких специалистов увеличился на 66% и 55% соответственно. Средняя предполагаемая зарплата для швей составляет 69 492 рубля, для упаковщиков — 94 937 рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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