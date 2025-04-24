Владелец онлайн-игры «Мир танков» прокомментировал арест активов в РФ

Группа компаний «Леста игры», которая владеет онлайн-играми «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, подтвердила арест своих активов в России. Об этом говорится в официальном сообществе компании в соцсети «ВКонтакте».

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В сообщении отмечается, что «Леста игры» работает в полном соответствии с законами РФ и Белоруссии, поэтому не видит оснований «для каких-либо опасений или сокрытия информации».

«Руководство в курсе ситуации и проблема решается... Рабочие процессы идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договорённости остаются в силе», - указали в компании.

Также в «Леста игры» добавили, что оказывают правоохранителям полное содействие для скорейшего разрешения всех имеющихся вопросов.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд наложил арест на активы группы компаний «Леста игры», взыскателем выступает Генпрокуратура РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
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