«Большое разочарование!»: По кому ударит признание разработчиков «Мира танков» экстремистами

Таганский суд Москвы ранее признал деятельность российской игровой компании «Леста Игры» экстремистской на территории Российской Федерации. «Леста Игры» известна как разработчик и издатель локализованных версий популярных онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», а также мобильной версии Tanks Blitz. Мешалкин отметил, что в деле «Леста Игры» есть множество нюансов, которые принесут разочарование новым владельцам.



«Напрямую игроков не затронет никак, потому что решение суда не распространяется на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр. Это официальная формулировка из решения. А вот косвенный вред я прогнозирую колоссальный, потому что игры - это искусство, и над ними трудятся редкие квалифицированные таланты, за которыми идет настоящая охота по всему миру. «Лесте» удалось собрать команду из большого количества таких талантливых разработчиков и управленцев, разбирающихся в такой специфической индустрии. С большой долей вероятности многие сотрудники разбегутся. Также есть тонкости с лицензией, доставшейся от Wargaming. И множество других нюансов. В общем, если потенциальные новые владельцы «Лесты» рассчитывают, что получат лакомый кусочек с минимумом проблем, их ждет большое разочарование», - сказал собеседник НСН.

После решения суда «Леста Игры» включат в реестр экстремистских организаций Росфинмониторинга. Также предусмотрена конфискация юридических лиц компании в доход государства.

Генеральная прокуратура России ранее утверждала, что «Леста Игры» связана с белорусской (ныне кипрской) компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков, закрыла свой офис в Минске и впоследствии организовывала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.

В свою очередь директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова заявляла НСН, что между «Леста Игры» и Wargaming не осталось никаких связей и никаких отчислений в их адрес «Леста Игры» не делает.

