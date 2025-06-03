«Большое разочарование!»: По кому ударит признание разработчиков «Мира танков» экстремистами
После признания деятельности компании «Леста Игры» экстремистской многие сотрудники разбегутся, сказал НСН Ярослав Мешалкин.
Признание деятельности компании «Леста Игры» экстремистской никак не скажется на игроках, сказал НСН управляющий партнер Heads'made, экс-директор по коммуникациям Федерации компьютерного спорта России, ESforce и Virtus.prо Ярослав Мешалкин.
Таганский суд Москвы ранее признал деятельность российской игровой компании «Леста Игры» экстремистской на территории Российской Федерации. «Леста Игры» известна как разработчик и издатель локализованных версий популярных онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», а также мобильной версии Tanks Blitz. Мешалкин отметил, что в деле «Леста Игры» есть множество нюансов, которые принесут разочарование новым владельцам.
«Напрямую игроков не затронет никак, потому что решение суда не распространяется на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр. Это официальная формулировка из решения. А вот косвенный вред я прогнозирую колоссальный, потому что игры - это искусство, и над ними трудятся редкие квалифицированные таланты, за которыми идет настоящая охота по всему миру. «Лесте» удалось собрать команду из большого количества таких талантливых разработчиков и управленцев, разбирающихся в такой специфической индустрии. С большой долей вероятности многие сотрудники разбегутся. Также есть тонкости с лицензией, доставшейся от Wargaming. И множество других нюансов. В общем, если потенциальные новые владельцы «Лесты» рассчитывают, что получат лакомый кусочек с минимумом проблем, их ждет большое разочарование», - сказал собеседник НСН.
После решения суда «Леста Игры» включат в реестр экстремистских организаций Росфинмониторинга. Также предусмотрена конфискация юридических лиц компании в доход государства.
Генеральная прокуратура России ранее утверждала, что «Леста Игры» связана с белорусской (ныне кипрской) компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков, закрыла свой офис в Минске и впоследствии организовывала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.
В свою очередь директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова заявляла НСН, что между «Леста Игры» и Wargaming не осталось никаких связей и никаких отчислений в их адрес «Леста Игры» не делает.
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