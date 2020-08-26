Путин в беседе с премьером Италии выразил заинтересованность в расследовании происшествия с Навальным
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил свою заинтересованность в объективном расследовании причин госпитализации оппозиционера Алексея Навального, говорится в материалах на сайте kremlin.ru.
«Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А.Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении на сайте.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Впоследствии Навального эвакуировали в клинику в Берлине.
Госпитализация Навального вызвала волну международной реакции на это происшествие. Ранее к открытому расследованию призвали представители Евросоюза, власти Германии и Великобритании. В США заявили, что произошедшее может в перспективе повлиять на отношения Вашингтона и Москвы. В с свою обеспокоенность состоянием здоровья Навального выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Сторонники оппозиционера считают, что его намеренно отравили. Российские врачи, однако, не нашли ядов в организме политика. Сейчас Навальный в коме, с ним работают врачи немецкой клиники Charite.
В Кремле уже раскритиковали позицию тех, кто рассматривает произошедшее как попытку отравления, назвав подобные заявления «пустым шумом», передаёт RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что для начала расследования нужен повод – в частности, обнаружение отравляющего вещества.
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