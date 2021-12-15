17.12.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Украденные миллиарды. Как охраняется банковский капитал?»

По сообщениям СМИ, каждый седьмой гражданин подвергся нападкам киберпреступников. В МВД заявили, что ущерб от мошенников, действующих дистанционно, с начала этого года составил в России 45 миллиардов рублей. Сегодня эксперты Group-IB сообщили о хакерской атаке на один из российских банков через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР) впервые за три года и опубликовали эти данные в отчете. Хакеры могли украсть у банка более полумиллиарда рублей. Название банка не уточняется. Подозрения экспертов пало на хакерскую группировку MoneyTaker, которая в прошлый раз атаковала по такой схеме ПИР Банк. Инцидент произошел летом 2018 года, тогда злоумышленникам удалось украсть с корсчета в Банке России более 58 миллионов рублей. В октябре 2018 года ЦБ отозвал лицензию у этого банка. По прогнозам экспертов, хакерские атаки в ближайшее время не прекратятся.

Напомним, что ранее специалисты «Лаборатории Касперского» заявляли о 47% хакерских атак в 2021 году, которые пришлись на программы-шифровальщики.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Какая обстановка сейчас в банковской отрасли?

Как повлияет данная ситуация на доверие к банкам?

Какую ответственность банки несут перед клиентами за сохранность их средств?

В каких случаях работают страховки, которые предлагают сами банки, а в каких нет?

Какая статистика по киберпреступности в банковской отрасли?

Где обычному пользователю научиться кибербезопасности?

Какие итоги этого года в банковской сфере и что можно ожидать от 2022 года?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов;

Российский хакер Александр Варской;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



