24.02.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Признание независимости ДНР и ЛНР - взлеты и падения российского фондового рынка»

21 февраля стало для российского фондового рынка катастрофой, которой с ним не случалось со времен начала Крымской весны: на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса индекс Мосбиржи рухнул по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов. Под конец дня Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики. На подписание указа президентом РФ нервно среагировали инвесторы и индекс Московской биржи откатился к ноябрьским значениям 2020 года.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему случился такой резкий обвал российского фондового рынка?

Что ждет российский фондовый рынок дальше?

Как геополитика влияет на фондовый рынок?

Какие способы укрепления российского рубля могут помочь в данной ситуации?

Что будет с ценами на продовольственные товары в ближайшее время?

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов;

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

