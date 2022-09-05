06.09.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Похолодало. Будет ли в столице «бабье лето»?»

Сентябрь в Москве начался с резкого похолодания, и синоптики обещают в центральном регионе неустойчивую погоду этой осенью. По предварительным прогнозам всю осень ожидаются различные погодные аномалии. Так, октябрь будет гораздо холоднее климатической нормы.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о прогнозе погоды на осенний период, как долго продлится «золотая осень», в каких российских регионах ещё можно застать лето, а где уже ожидается первый снег и о динамике климатических изменений.

Участники пресс-конференции:

метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов;

климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

