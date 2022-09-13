15.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в сфере ЖКХ.
15.09.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Плати за соседа. Какие изменения ЖКХ вступили в силу с 1 сентября?»
В России изменили правила перерасчета за домовые нужды. С 1 сентября в России действуют новые правила расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) — это изменение получило широкий общественный резонанс из-за слухов о том, что теперь за долги соседей по ОДН будут платить другие жильцы, но платежки, составленные по новым правилам, начнут приходить гражданам только со следующего года. В новом постановлении правительства приводится много формул, уточняются правила корректировки, которую будут делать УК и др. Даже сами эксперты ЖКХ называют наступившие изменения сложными для понимания, что уж говорить о простых жителях, далёких от «коммуналки»
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как будет происходить перерасчет платежей за общедомовые нужды?
- Как новые правила скажутся на размере коммунальных платежей?
- Кого коснутся нововведения, а кого нет?
- Повысится ли стоимость платежей за ЖКХ?
- Что запрещено в новом постановлении правительства?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева;
- Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8