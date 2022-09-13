15.09.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Плати за соседа. Какие изменения ЖКХ вступили в силу с 1 сентября?»

В России изменили правила перерасчета за домовые нужды. С 1 сентября в России действуют новые правила расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) — это изменение получило широкий общественный резонанс из-за слухов о том, что теперь за долги соседей по ОДН будут платить другие жильцы, но платежки, составленные по новым правилам, начнут приходить гражданам только со следующего года. В новом постановлении правительства приводится много формул, уточняются правила корректировки, которую будут делать УК и др. Даже сами эксперты ЖКХ называют наступившие изменения сложными для понимания, что уж говорить о простых жителях, далёких от «коммуналки»

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как будет происходить перерасчет платежей за общедомовые нужды?

Как новые правила скажутся на размере коммунальных платежей?

Кого коснутся нововведения, а кого нет?

Повысится ли стоимость платежей за ЖКХ?

Что запрещено в новом постановлении правительства?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева ;

; Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



