Израиль напал на Иран, чтобы перекрыть все внутренние проблемы, которые накопились за последние годы, а также по причине конфликта премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с американским лидером Дональдом Трампом, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН.

«Есть четыре основные причины эскалации конфликта. Израиль сегодня находится в историческом кризисе своего существования, это внутренние причины. Речь шла о роспуске парламента и потери власти Нетаньяху. Это первая причина нападения на Иран. Вторая причина – провал всех сил и спецслужб, которые допустили нападение 7 октября группировки ХАМАС. Нападение на Иран – это попытка исправить эту дискредитация армии Израиля, поправить репутацию», - пояснил он.

Также Ципис назвал внешние причины эскалации конфликта.

«Еще две причины – внешние. Во-первых, это конфликт между Трампом и Нетаньяху. Трамп пытался избежать войны, в его планы не входило в ближайшее время воевать с Ираном, он просил Нетаньяху не воевать, а дат время для дипломатических ресурсов. Вторая причина – это ядерная программа. Я не зря озвучивают эту причину последней, это самая несущественная причина. Иран якобы планировал нанести превентивный удар по Израилю, была такая информация. Поэтому Ирану придется отказаться от ядерной программы, если они хотят мира», - добавил он.

Война между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке продолжается пятый день подряд. В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, объявив о превентивном ударе по объектам ядерной энергетики Исламской Республики: власти Израиля посчитали, что Иран, несмотря на декларацию готовности к переговорам с США, находился в шаге от получения ядерного оружия.

С тех пор Израиль провёл уже несколько волн атак на объекты ядерной энергетики, военные базы и нефтяные хранилища Ирана. Иран при поддержке йеменских хуситов отвечает ракетными ударами, включая гиперзвуковые. В ночь с воскресенья на понедельник Тегеран вновь обрушил серию ударов по израильским объектам и городам, и в этот раз, как говорят эксперты, израильская система ПВО не справилась. Конфликт, в котором уже погибли десятки гражданских лиц с обеих сторон, грозит стать более масштабным, учитывая готовность США выступить на стороне Израиля, а также поддержку Ирана со стороны ядерной державы — Пакистана.

