В конфликте Израиля и Ирана возможно перемирие с участием американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН.

«У нас есть две крайности и середина, если говорим про сценарии. Одна крайность заключается в том, что это может обернуться большой региональной войной, которая может перерасти в глобальную. На стороне Ирана может вмешаться Пакистан или даже Китая и Северная Корея. Со стороны Израиля – США и Великобритания. Это глобальная катастрофа. Вторая крайность – это внезапное прекращение конфликта, перемирие. Если в конфликт вмешаются серьезные гаранты безопасности в лице Трампа и Путина, можно будет говорить о регулировании. Но нужно понимать, на какие условия готовы Израиль и Иран. Середина – это постоянная война, то горячая, то холодная фаза. Это война на истощение, когда будут запускаться ракеты, а жители не будут спать по ночам. Такой сценарий никому не нужен», - рассказал он.

Американский лидер Дональд Трамп вынужден договариваться со многими силами в США, которые просто втянут его в войну с Ираном, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

