«НАШЕСТВИЕ 2021» открывает аккредитацию СМИ

1 июня официально открывается аккредитация СМИ на фестиваль «НАШЕСТВИЕ», который 30, 31 июля и 1 августа пройдет на новом месте – в подмосковном Серпухове, в районе деревни Глазово-2. Новое место проведения фестиваля – это новые возможности для дальнейшего развития крупнейшего фестиваля в России. «НАШЕСТВИЕ» станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии.
Московская область – традиционный центр культурно-туристического притяжения страны, – с приходом «НАШЕСТВИЯ» станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет своих гостей.
На двух фестивальных сценах за три дня выступят более 80-ти артистов, среди которых "Сплин", "Алиса", Lumen, "Мельница", Louna, "Наив", Сергей Бобунец, "Слот", "Кис-кис", "Северный флот". Главными хедлайнерами, которые завершат третий день фестиваля, "Нашествия", станут Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы".
Для получения аккредитации необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте «НАШЕСТВИЯ 2021» в разделе «Аккредитация СМИ»: nashestvie.ru
- Правила аккредитации на фестиваль НАШЕСТВИЕ 2021
Аккредитация на фестиваль НАШЕСТВИЕ 2021 осуществляется только на основании анонсирующего материала или при наличии официального гарантийного письма, заверенного руководителем СМИ, с датой выхода и форматом пост-материала. Вместе с заполненной заявкой на аккредитацию необходимо прислать скрин анонса, верстку, эфирную справку, как подтверждение наличия анонса фестиваля. Для интернет-изданий необходимо предоставить ссылку на вышедший материал.
Срок рассмотрения заявки — 5 рабочих дней. Далее пресс-служба фестиваля свяжется с вами для уточнения деталей, а также ответит на все возникшие вопросы.
- Для печатных СМИ критерием аккредитации является тираж и периодичность выпуска, квота аккредитаций 2 (фото - 1, корр -2)
- Для интернет-СМИ критерием аккредитации являются посещаемость сайте и его индекс цитируемости, квота аккредитаций 1 (фото или корр.)
- Возможное количество участников съемочной группы для ТВ-каналов рассматривается в индивидуальном порядке.
Парковочные места выдаются из расчета 1 пропуск на 1 СМИ ( до 5 человек). Исключения действуют только для паркинга съемочных ТВ — групп.
Палаточные места выдаются из расчета 1 место на 4 человека
Организаторы вправе отказать или пересмотреть количество парковочных и палаточных мест, указанных в заявке.
Организаторы фестиваля вправе отказать в аккредитации без объяснения причин.
Съемка с дронов, квадрокоптеров и других летающих фото/видео-устройств ЗАПРЕЩЕНА. Оргкомитет фестиваля Нашествие не несет ответственности за их использование.
ВЫДАЧА АККРЕДИТАЦИИ
АККРЕДИТАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛЬ НАШЕСТВИЕ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА БЕЙДЖЕЙ И ПРОХОД НА ФЕСТИВАЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА.
БЕЗ ПАСПОРТА ОРГ.КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ ВПРАВЕ НЕ ВЫДАВАТЬ БЕЙДЖ СМИ.
Аккредитация на фестиваль НАШЕСТВИЕ проводится строго в указанные даты: с 1 июня по 20 июля.
Заявки, пришедшие после 18:00 20 июля рассматриваться не будут!
График работы центра выдачи аккредитаций на фестивале Нашествие:
29 июля с 20:00 до 23:00 и 30 июля с 10:00 до 23:00
Информация о выдаче бейджей в Москве и условия их получения будет сообщена дополнительно.
Напоминаем, что все бейджи на фестиваль именные, поэтому просим внимательно отнестись к форме и срокам подачи заявок на аккредитацию!
Руководитель пресс-центра фестиваля «НАШЕСТВИЕ»
Цуриков Олег
моб. +7 (916) 107-77-34
e-mail: otsurikov@nsn.fm