«НАШЕСТВИЕ 2021» открывает аккредитацию СМИ

1 июня официально открывается аккредитация СМИ на фестиваль «НАШЕСТВИЕ», который 30, 31 июля и 1 августа пройдет на новом месте – в подмосковном Серпухове, в районе деревни Глазово-2. Новое место проведения фестиваля – это новые возможности для дальнейшего развития крупнейшего фестиваля в России. «НАШЕСТВИЕ» станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии.

Московская область – традиционный центр культурно-туристического притяжения страны, – с приходом «НАШЕСТВИЯ» станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет своих гостей.

На двух фестивальных сценах за три дня выступят более 80-ти артистов, среди которых "Сплин", "Алиса", Lumen, "Мельница", Louna, "Наив", Сергей Бобунец, "Слот", "Кис-кис", "Северный флот". Главными хедлайнерами, которые завершат третий день фестиваля, "Нашествия", станут Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы".

Для получения аккредитации необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте «НАШЕСТВИЯ 2021» в разделе «Аккредитация СМИ»: nashestvie.ru

Правила аккредитации на фестиваль НАШЕСТВИЕ 2021

Аккредитация на фестиваль НАШЕСТВИЕ 2021 осуществляется только на основании анонсирующего материала или при наличии официального гарантийного письма, заверенного руководителем СМИ, с датой выхода и форматом пост-материала. Вместе с заполненной заявкой на аккредитацию необходимо прислать скрин анонса, верстку, эфирную справку, как подтверждение наличия анонса фестиваля. Для интернет-изданий необходимо предоставить ссылку на вышедший материал.

Срок рассмотрения заявки — 5 рабочих дней. Далее пресс-служба фестиваля свяжется с вами для уточнения деталей, а также ответит на все возникшие вопросы.

Для печатных СМИ критерием аккредитации является тираж и периодичность выпуска, квота аккредитаций 2 (фото - 1, корр -2)

критерием аккредитации является тираж и периодичность выпуска, квота аккредитаций 2 (фото - 1, корр -2) Для интернет-СМИ критерием аккредитации являются посещаемость сайте и его индекс цитируемости, квота аккредитаций 1 (фото или корр.)

критерием аккредитации являются посещаемость сайте и его индекс цитируемости, квота аккредитаций 1 (фото или корр.) Возможное количество участников съемочной группы для ТВ-каналов рассматривается в индивидуальном порядке.

Парковочные места выдаются из расчета 1 пропуск на 1 СМИ ( до 5 человек). Исключения действуют только для паркинга съемочных ТВ — групп.

Палаточные места выдаются из расчета 1 место на 4 человека

Организаторы вправе отказать или пересмотреть количество парковочных и палаточных мест, указанных в заявке.

Организаторы фестиваля вправе отказать в аккредитации без объяснения причин.

Съемка с дронов, квадрокоптеров и других летающих фото/видео-устройств ЗАПРЕЩЕНА. Оргкомитет фестиваля Нашествие не несет ответственности за их использование.

ВЫДАЧА АККРЕДИТАЦИИ

АККРЕДИТАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛЬ НАШЕСТВИЕ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА БЕЙДЖЕЙ И ПРОХОД НА ФЕСТИВАЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА.

БЕЗ ПАСПОРТА ОРГ.КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ ВПРАВЕ НЕ ВЫДАВАТЬ БЕЙДЖ СМИ.

Аккредитация на фестиваль НАШЕСТВИЕ проводится строго в указанные даты: с 1 июня по 20 июля.

Заявки, пришедшие после 18:00 20 июля рассматриваться не будут!

График работы центра выдачи аккредитаций на фестивале Нашествие:

29 июля с 20:00 до 23:00 и 30 июля с 10:00 до 23:00

Информация о выдаче бейджей в Москве и условия их получения будет сообщена дополнительно.

Напоминаем, что все бейджи на фестиваль именные, поэтому просим внимательно отнестись к форме и срокам подачи заявок на аккредитацию!





Руководитель пресс-центра фестиваля «НАШЕСТВИЕ»

Цуриков Олег

моб. +7 (916) 107-77-34

e-mail: otsurikov@nsn.fm

