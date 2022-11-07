08.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова на тему: «Мобилизация мигрантов и изменения в миграционной политике»

Множество выходцев из СНГ хотят принять участие в специальной операции на Украине, чтобы потом получить гражданство РФ. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, иностранцы звонят в Федерацию, чтобы узнать конкретнее, где и как можно принять участие в СВО. В свою очередь в Совете при президенте России по развитию гражданского общества предложили обязать служить в армии «новых граждан» страны – выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, получивших гражданство менее 10 лет назад. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, в случае отказа мигрантов и членов их семей ждет лишение гражданства РФ. Ранее глава государства Владимир Путин призвал скорректировать концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире. Он сообщил о появлении моральных и региональных факторов, влияющих на миграционную сферу.

В ходе брифинга будут озвучены следующие вопросы:

Какое число трудовых мигрантов сегодня находится в России?

Почему во время мобилизации приходили повестки иностранным гражданам?

Могут ли мигранты стать добровольцами, чтобы принять участие в СВО?

Сколько беженцев с Украины сегодня в России?

С какими проблемами сегодня сталкиваются мигранты и беженцы в России?

Какие изменения в миграционной политике планируются в ближайшее время?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

