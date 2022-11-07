08.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова на тему: «Мобилизация мигрантов и изменения в миграционной политике»
Множество выходцев из СНГ хотят принять участие в специальной операции на Украине, чтобы потом получить гражданство РФ. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, иностранцы звонят в Федерацию, чтобы узнать конкретнее, где и как можно принять участие в СВО. В свою очередь в Совете при президенте России по развитию гражданского общества предложили обязать служить в армии «новых граждан» страны – выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, получивших гражданство менее 10 лет назад. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, в случае отказа мигрантов и членов их семей ждет лишение гражданства РФ. Ранее глава государства Владимир Путин призвал скорректировать концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире. Он сообщил о появлении моральных и региональных факторов, влияющих на миграционную сферу.
В ходе брифинга будут озвучены следующие вопросы:
- Какое число трудовых мигрантов сегодня находится в России?
- Почему во время мобилизации приходили повестки иностранным гражданам?
- Могут ли мигранты стать добровольцами, чтобы принять участие в СВО?
- Сколько беженцев с Украины сегодня в России?
- С какими проблемами сегодня сталкиваются мигранты и беженцы в России?
- Какие изменения в миграционной политике планируются в ближайшее время?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8