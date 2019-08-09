9.08.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мама, я в АУЕ!»

В соцсетях снова забили тревогу по поводу огромного количества подростков, вовлеченных в так называемую субкультуру АУЕ. Так, по итогам социологического исследования было обнаружено около миллиона детей и подростков, состоящих в АУЕ-сообществах в популярных социальных сетях. В некоторых регионах России последователями блатной «романтики» становятся даже учащиеся младших школьных классов. Они занимаются хулиганством и рэкетом, отправляя награбленные средства заключённым, отбывающим наказание, в надежде заработать авторитет у криминальных «генералов». Проблема усугубляется также тем, что детям, не достигшим возраста 14 лет, не грозит практически никакого серьёзного наказания даже за серьезные преступления, поэтому в субкультуру АУЕ вовлекаются именно малолетние.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут об источниках распространения субкультуры АУЕ, а также о том как оградить своего ребёнка от её пагубного влияния.

Участники пресс-конференции:

Исполнительный директор СРО «Школа без опасности» Сергей Силивончик;

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков;

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;

Гангстер на пенсии, конфликтолог Михаил Орский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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