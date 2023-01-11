17.01.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Крещение Господне: Как безопасно окунуться в проруби»

Крещение Господне, или Богоявление, в 2023 году отмечается в ночь с 18 на 19 января, как и в предыдущие годы в Русской церкви. Этот праздник помимо прочего знаменит традицией купания в специальных купелях-прорубях. Подготовка к празднику осуществляется силами муниципальных образований, РПЦ и МЧС. В ходе подготовки организовывают места для купания, маршруты к ним, а также обеспечивают безопасность народных гуляний.

Кто и как подготавливает купели и проруби к празднику Крещения?

Окунаться в проруби полезно или нет?

Как будет осуществляться обеспечение безопасности на местах народных купаний?

Кому противопоказано окунаться в крещенскую прорубь?

Кто будет помогать верующим, которые не в состоянии окунуться в прорубь самостоятельно?

Участники пресс-конференции:

Начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г.Москве Вячеслав Крашевский;

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева;

Приглашены:

Представители РПЦ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

