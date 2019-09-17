17.09.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация нового альбома Кати Лель в рамках пресс-конференции на тему: «Космические» изменения Кати Лель: От «Муси-пуси» к глэм-року»

21 сентября состоится презентация девятого альбома Кати Лель, над которым артистка работала более 5 лет. Она призналась, что для этого альбома ей пришлось кардинально измениться и даже поломать себя. Кроме того, выход альбома приурочен к двум большим юбилеям Кати Лель – дню рождения и 25-летию творческой карьеры. Ещё в феврале этого года, Катя Лель сделала сенсационное признание о своих контактах с НЛО и вот, спустя полгода, певица кардинально меняет имидж и презентует совершенно новый по стилю альбом, в котором смешаны самые разные направления – от поп-музыки до глэм-рока.

В ходе пресс-конференции, певица и автор песен Катя Лель впервые в пресс-центре НСН презентует свой новый альбом, а также расскажет о настоящей причины резких перемен в своей жизни.

Участники пресс-конференции:

Певица, автор песен Катя Лель;

Представитель от издательства «Арчер мьюзик продакшнс».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

