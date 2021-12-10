13.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Гуманитарная помощь детям войны – жертвам Донбасса».

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила 7 декабря на форуме «Украина 30. Саммит. Дети», во время которого обсуждалась реализация прав детей, качество их жизни и вопросы их безопасности, что за время боевых действий на Донбассе погибли 152 ребенка, больше 73 тыс. получили статус жертвы. У большинства из них психологические травмы или физические увечья. А в результате преступной политики страны-агрессора в оккупированном Крыму 207 детей лишены родительской опеки. 180 тыс. детей вместе с родителями выехали и стали внутренне перемещенными лицами. У них разные проблемы, но у них нет равных прав со всеми другими на реализацию прав детей.

В ходе пресс-конференции участники презентуют документальный фильм «Жить! Войне и смерти вопреки» о помощи самым незащищенным категориям граждан – детям, оказавшимся в зоне боевых действий и гуманитарных катастроф, а также расскажут о жизни детей на непризнанных территориях ЛНР и ДНР. Проект инициирован Международной благотворительной общественной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы» при поддержке Фонда президентских грантов.





В пресс-конференции примут участие:

Федотов Михаил, Председатель Попечительского совета МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы», директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ "Высшая школа экономики", профессор, советник Президента Российской Федерации в 2010-2019 гг.;

Председатель Попечительского совета МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы», директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ "Высшая школа экономики", профессор, советник Президента Российской Федерации в 2010-2019 гг.; Киркора Ирина, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Директор АНО Авторский психологический центр Мир Семьи, заместитель председателя Попечительского совета МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы»;

заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Директор АНО Авторский психологический центр Мир Семьи, заместитель председателя Попечительского совета МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы»; Готье Сергей , директор, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор, председатель Общероссийской общественной организации «Российское трансплантологическое общество», академик РАН, заслуженный врач РФ;

, директор, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор, председатель Общероссийской общественной организации «Российское трансплантологическое общество», академик РАН, заслуженный врач РФ; Демичева Ольга , Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи;

, Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи; Рябинина Екатерина, автор идеи и режиссёр документального фильма «Жить! Войне и смерти вопреки»





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

