30.08.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Грозит ли детским игрушкам родительская цензура?»

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил создать комитет из психологов, педагогов и родителей для проведения сертификации игрушек на предмет безопасности для психики детей, чтобы можно было запретить продажу таких товаров, как монстр Хагги Вагги.

И действительно, в последнее время заголовки СМИ пестрят небинарностью, например, недавно в мультфильме студии Disney появился первый небинарный персонаж, а компания Mattel, которая подарила миру самую красивую и известную кукольную пару, Барби и Кена, представила линейку гендерно-нейтральных кукол: они могут быть как мальчиками и девочками, так и не иметь гендерной идентичности.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

Эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Гиппократовского форума Инга Юмашева ;

; Пиар директор «Детский мир» Наталья Рычкова;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какую сегодня «цензуру» проходят игрушки?

Какие игрушки наиболее популярны сегодня у детей?

Как игрушки влияют на психологию развития ребенка?

Почему дети выбирают странные игрушки?

Стоит ли родителям беспокоиться за небинарность детей?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



