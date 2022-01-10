12.01.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Государственный переворот в Казахстане. Кто за ним стоит и каким будет итог»

В Казахстане 2022 год начался с акций протеста, которые переросли в массовые беспорядки. 2 января 2022 года после внезапного повышения цен на сжиженный газ в два раза, с 60 до 120 тенге, жители страны вышли на улицы. Несмотря на то, что протестующие очень быстро добились всего, чего требовали, и даже большего, первоначальный мирный протест быстро перерос в вооруженные столкновения. Экономические требования протестующих изменились на политические. Все это привело к гибели сотни людей, по данным источников в МВД и МЧС Республики Казахстан за все время массовых беспорядков в стране погибло 164 человека. Ночью 6 января Совет ОДКБ согласился направить коллективные миротворческие силы в Казахстан, Россия одна из первых ввела свои миротворческие войска. На данный момент власти поэтапно возвращают Интернет и мобильную связь, частично заработали банки, магазины возобновили безналичный расчет, восстановлена работа коммунальных служб. Как сообщают СМИ прямые потери бизнеса в Казахстане превысили уже $200 млн. Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1461 россиянина.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить следующие вопросы:

Почему обычные протесты против повышения цен переросли в политические акции?

Кто может быть причастен к государственному перевороту в Казахстане?

Почему силовые структуры Казахстана встали на сторону протестующих?

Какая помощь оказывается странами ОДКБ?

Как будет жить Казахстан после акций протеста?

Что ждет действующую власть Казахстана?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



