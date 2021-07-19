21.07.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «COVID-19 становится суровее. Как подготовиться к новой волне?»

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об ускорившемся почти в два раза поражении лёгких при коронавирусе. Кроме того, министр отметил появление ряда новых симптомов – схожих с ангиной и различных кишечных проявлений. В связи с развитием вируса, а также с приближением осеннего сезона гриппа и возвращения людей из отпусков, по-видимому опасаясь новой волны, власти предпринимают всевозможные меры по реализации массовой вакцинации и купированию пандемии. Так, в некоторых регионах вновь вводят режим локдауна – в Туве ограничили передвижение граждан без необходимости и приостановили работу множества заведений и магазинов. А чтобы мотивировать пройти вакцинацию самую уязвимую часть населения – пенсионеров, в Госдуме подняли на обсуждение возможность осуществления единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей для привившихся стариков. За прошедшие сутки в России было выявлено почти 25 тысяч новых случаев заболевания и 719 смертей.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о всевозможных способах защиты от коронавируса и подготовке иммунитета к следующей волне.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко;

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, где лечение основано, на медицине традиций Алена Полынь.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

