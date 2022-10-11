«Жертвы и разрушения»: США намерены поставить Украине смертоносное оружие

Отмечается, что издание ознакомилось с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, адресованным американскому конгрессу. В нем отмечается, что администрация Байдена должна избавиться от своей сдержанности. Также украинский парламентарий попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «бесполётной зоны» и призвал уделить «особое внимание» передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

ATACMS — это тактические баллистические ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270. Ранее Вашингтон отказывался предоставлять Украине эти системы из-за опасений, что Киев может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.

При этом после массированного обстрела Украины США выразили готовность и дальше продолжать поддерживать Киев. Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поддерживать Киев всем необходимым для обороны, в том числе современными системами противовоздушной обороны (ПВО). Также американский лидер в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам Украины.