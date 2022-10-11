«Жертвы и разрушения»: США намерены поставить Украине смертоносное оружие
После массированного удара России США намерены поставить Киеву современное ПВО, однако Украина настаивает на ракетах большой дальности ATACMS.
Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.
Отмечается, что издание ознакомилось с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, адресованным американскому конгрессу. В нем отмечается, что администрация Байдена должна избавиться от своей сдержанности. Также украинский парламентарий попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «бесполётной зоны» и призвал уделить «особое внимание» передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.
ATACMS — это тактические баллистические ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270. Ранее Вашингтон отказывался предоставлять Украине эти системы из-за опасений, что Киев может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.
При этом после массированного обстрела Украины США выразили готовность и дальше продолжать поддерживать Киев. Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поддерживать Киев всем необходимым для обороны, в том числе современными системами противовоздушной обороны (ПВО). Также американский лидер в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам Украины.
На этом фоне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября заявил, что готовность США предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта. По его словам, содействие Украине, а также помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий – это путь и к усилению риска столкновения России и НАТО.
«Призываем США и их союзников не пересекать "красных линий", к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», - приводит слова посла ТАСС.
Так, за время проведения спецоперации на Украине Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Многие военные эксперты и аналитики опасаются, что США все же решатся предоставить Украине ракеты ATACMS. Как отмечал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», при помощи таких ракет украинские военнослужащие смогут атаковать территорию России уже на всю глубину. Он подчеркнул, что Россия не должна дать ATACMS «доехать» до Киева.
«Не исключаю, что они после серии ракетных ударов предоставят Украине ракеты большой дальности ATACMS. Мы должны еще больше наращивать давление, уничтожать все, что есть, чтобы странам Запада некого стало снабжать оружием. Необходимо наносить удары по коммуникациям, так, чтобы ATACMS никуда не смогли доехать», - указал Сивков.
Однако вооружение у США далеко не бесконечное. Как заявлял офицер военной разведки Соединенных Штатов Джозеф Донато в беседе с журналом The National Interest, запасы критически важных боеприпасов быстро сокращаются. По его словам, уже зимой с поставками оружия Киеву возникнут проблемы. Поэтому, отметил он, Вашингтон должен установить границы своих ныне безграничных обязательств перед украинскими властями.
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