СМИ: Из-за поставок Украине истощились оружейные запасы некоторых стран Европы

По информации агентства, в основном оказались истощены европейские запасы боеприпасов, в частности 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. Кроме того, европейские союзники поставляли Украине советское оружие и танки, запасы которых также на исходе. Как указывает агентство, еще одна проблема состоит в том, что компаниям на реализацию контрактов и наращивание производства может понадобиться несколько лет. Фирмам необходимо совершенствовать сборочные линии и решать трудности, связанные с расширением производства до необходимых масштабов. Кроме того, им сложно получить некоторые полупроводники и редкоземельные металлы, и все это происходит на фоне нехватки квалифицированных рабочих.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Германия не смогла поставить Украине зенитные установки Gepard из-за нехватки боеприпасов.

