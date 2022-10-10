СМИ: Из-за поставок Украине истощились оружейные запасы некоторых стран Европы
В нескольких странах Европы наблюдается нехватка собственных запасов боеприпасов и вооружений из-за поставок Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, оборонные предприятия Европы и США наблюдают увеличение спроса на средства ПВО и противотанковые вооружения. В свою очередь, представители НАТО заявляют о необходимости военным компаниям увеличить производство для пополнения запасов Украины и восполнить запасы на собственных складах «в условиях повышенной напряженности».
По информации агентства, в основном оказались истощены европейские запасы боеприпасов, в частности 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. Кроме того, европейские союзники поставляли Украине советское оружие и танки, запасы которых также на исходе. Как указывает агентство, еще одна проблема состоит в том, что компаниям на реализацию контрактов и наращивание производства может понадобиться несколько лет. Фирмам необходимо совершенствовать сборочные линии и решать трудности, связанные с расширением производства до необходимых масштабов. Кроме того, им сложно получить некоторые полупроводники и редкоземельные металлы, и все это происходит на фоне нехватки квалифицированных рабочих.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Германия не смогла поставить Украине зенитные установки Gepard из-за нехватки боеприпасов.
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