Канцлер Германии: Безопасность в Европе невозможна без России

Долгосрочную безопасность в Европе невозможно выстроить против России, однако Москва поставила ее под угрозу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на экстренном заседании бундестага.

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Глава правительства ФРГ отметил, что происходящее в Европе сейчас будет иметь последствия для безопасности в регионе.

«Да, долгосрочная безопасность в Европе невозможна против России, но в обозримой перспективе [президент РФ Владимир] Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить», — цитирует Шольца РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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