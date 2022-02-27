Канцлер Германии: Безопасность в Европе невозможна без России

Глава правительства ФРГ отметил, что происходящее в Европе сейчас будет иметь последствия для безопасности в регионе.

«Да, долгосрочная безопасность в Европе невозможна против России, но в обозримой перспективе [президент РФ Владимир] Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить», — цитирует Шольца РИА Новости.

