Канцлер Германии: Безопасность в Европе невозможна без России
Долгосрочную безопасность в Европе невозможно выстроить против России, однако Москва поставила ее под угрозу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на экстренном заседании бундестага.
Глава правительства ФРГ отметил, что происходящее в Европе сейчас будет иметь последствия для безопасности в регионе.
«Да, долгосрочная безопасность в Европе невозможна против России, но в обозримой перспективе [президент РФ Владимир] Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить», — цитирует Шольца РИА Новости.
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