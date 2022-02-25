«Движение в сторону позитива»: Песков о заявлении Зеленского о нейтральном статусе Украины

В Кремле расценивают заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины как «скорее движение в сторону позитива». Так ответил в пятницу на брифинге на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, теперь Москве предстоит это проанализировать.