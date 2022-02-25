«Движение в сторону позитива»: Песков о заявлении Зеленского о нейтральном статусе Украины

В Кремле расценивают заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины как «скорее движение в сторону позитива». Так ответил в пятницу на брифинге на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, теперь Москве предстоит это проанализировать.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Европе боятся говорить о перспективе членства его страны в НАТО и Евросоюзе. По его словам, «Украина не боится» говорить с Россией про гарантии безопасности и нейтральном статусе.

Москве не нужно обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины, а следует требовать от Зеленского выполнения обязательств, в том числе для украинского народа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДмитрий Песков
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