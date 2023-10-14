СМИ: Украина находится на грани в связи с ситуацией на фронте

По данным издания, сейчас перед Киевом встал вопрос выживания, в связи с чем украинский лидер обратился к соотечественникам и призвал их научиться выживать. Зеленский посоветовал брать пример с Израиля, однако, как указывается в статье, президент Украины забыл, что его страна не производит оружие самостоятельно и вынуждена полностью полагаться на помощь западных стран.

В публикации также указывается на то, что украинские наступление не приносит почти никакой территориальной выгодны ВСУ и постепенно затухает. Также The Statesman пишет, что с начала спецоперации украинская сторона потеряла почти 20% населения страны, что составляет около семи миллионов украинцев, уехавших в другие страны.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

