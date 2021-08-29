Уснувшего Байдена на переговорах с премьером Израиля сняли на видео
Глава Белого дома Джо Байден уснул в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Видео опубликовала в Twitter израильский депутат Галит Дистель-Атбарьян, пишут «Известия».
Израильский премьер Нафтали Беннет прибыл на встречу с президентом США Джо Байденом в четверг, 26 августа.
На видео запечатлен момент, когда Беннет обращается к Байдену, а тот сидит неподвижно с закрытыми глазами.
«Это новый этап в прекрасной истории дружбы между двумя нашими народами, между Соединенными Штатами и еврейским демократическим государством Израиль. Мы должны оставаться сильными...», — отметил израильский премьер.
Джо Байден получил прозвище Sleepy Joe («Сонный Джо») от экс-президента США Дональда Трампа за то, что в ходе предвыборной компании не мог поддержать разговор, теряя его мысль или выглядел спящим на мероприятиях, отмечает Газета.ru.
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