Уснувшего Байдена на переговорах с премьером Израиля сняли на видео

Глава Белого дома Джо Байден уснул в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Видео опубликовала в Twitter израильский депутат Галит Дистель-Атбарьян, пишут «Известия».

Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным

Израильский премьер Нафтали Беннет прибыл на встречу с президентом США Джо Байденом в четверг, 26 августа.

На видео запечатлен момент, когда Беннет обращается к Байдену, а тот сидит неподвижно с закрытыми глазами.

«Это новый этап в прекрасной истории дружбы между двумя нашими народами, между Соединенными Штатами и еврейским демократическим государством Израиль. Мы должны оставаться сильными...», — отметил израильский премьер.

Джо Байден получил прозвище Sleepy Joe («Сонный Джо») от экс-президента США Дональда Трампа за то, что в ходе предвыборной компании не мог поддержать разговор, теряя его мысль или выглядел спящим на мероприятиях, отмечает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаВстречаДжо БайденБайден
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