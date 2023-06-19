СМИ: Лондон обяжет попавших под антироссийские санкции раскрывать сведения об активах
Великобритания планирует обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает Reuters со ссылкой на МИД.
Сообщается также, что правительство Великобритании разработало закон, который позволит сохранять санкции против России до выплаты Москвой компенсации Украине.
Ранее российский миллиардер Роман Абрамович отказался переводить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси», пишет Daily Mail со ссылкой на источник. По информации издания, средства должны были отправить летом 2022 года. Нет никаких гарантий, что это произойдет, передает «Радиоточка НСН». Речь идет о сумме 2,3 миллиарда фунтов стерлингов ($2,96 миллиарда). Британское правительство не может отправить деньги Украине без подписи Абрамовича.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru