СМИ: Лондон обяжет попавших под антироссийские санкции раскрывать сведения об активах

Великобритания планирует обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает Reuters со ссылкой на МИД.

Сообщается также, что правительство Великобритании разработало закон, который позволит сохранять санкции против России до выплаты Москвой компенсации Украине.