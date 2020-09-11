Путину и Лаврову пришлось извиняться перед президентом Сербии за пост Захаровой
Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров принесли извинения президенту Сербии Александру Вучичу за пост в Facebook представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Владимиру Путину и Сергею Лаврову пришлось извиняться перед сербским президентом за пост в Facebook Марии Захаровой, где она сравнила разговор Вучича и президента США Дональда Трампа с допросом. Об этом рассказал Вучич в эфире сербского государственного телеканала.
Вучич заверил, что на отношения с Россией инцидент с Захаровой не повлияет.
Ранее 5 сентября Захарова в своем официальном аккаунте Facebook прокомментировала фотографию, где президент Сербии Алекандр Вучич во время посещения США сидит на расстоянии около метра от стола американского лидера Дональда Трампа. Захарова отметила, что разговор президентов выглядит как допрос, и сравнила фотографию сербского лидера с кадром из фильма "Основной инстинкт". Вучич жестко отреагировал на этот пост, отметив "невоспитанность и примитивизм" Захаровой. Позже Захарова извинилась и объяснила, что её пост неверно истолковали: она лишь хотела указать на неприятие высокомерного отношения со стороны США.
Этот пост вызвал бурную реакцию в Сербии. Так, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко осудил слова Захаровой. «А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!» - цитирует ответ Джурича в Twitter РИА Новости.
МИД Сербии вызвал посла РФ Александра Боцан-Харченко для устных разъяснений из-за поста официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook, а глава сербской дипломатии Ивица Дачич отметил, что эта запись создала «ненужное напряжение» в двусторонних отношениях.
В России также осудили высказывания официального представителя МИД РФ. Соблюдение этических рамок в соцсетях – необходимость для дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что «нужно обращать тщательное внимание на формулировки» и подчеркнул, что в руководстве РФ все являются сторонниками развития партнёрства Москвы и Белграда.
Бывший замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН призвал официального представителя МИД РФ согласовывать свои посты в соцсетях с позицией ведомства.
«Если ты работаешь на государство, то надо четко соблюдать государственную линию. А отсебятину не надо нести. Она - выразитель мнения внешней политики нашей страны и никак не меньше, поэтому нужно быть очень аккуратным во всех отношениях. Даже в фейсбуке, потому что она не в личном качестве в нем выступает. Вот когда уйдет на пенсию – пусть публикует все, что хочет. А так она - директор департамента МИД. Захарова, конечно, человек активный, динамичный, но что-то нужно согласовывать, чтобы не происходило подобных неурядиц», - сказал Орджоникидзе.
Он напомнил, что официальный представитель МИД РФ должна высказывать мнение от имени всего государства, которое должно быть согласовано, и никакие вольности при этом неуместны.
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