Пожар на ЗАЭС, новые переговоры, гумкоридоры: Восьмой день спецоперации на Украине
Владимир Зеленский продолжает жаловаться Западу на Россию, с которой его людям договориться пока не удается.
Ночью 4 марта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине начался пожар. О причинах возгорания изначально не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский, однако, уже успел нажаловаться своим «западным партнерам», заявив, что российские танки якобы «расстреливают атомные блоки», что грозит новым Чернобылем «концом всему».
Ситуацию вокруг ЗАЭС Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Евросовета Шарлем Мишелем, руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Последний даже пообещал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за возгорания на ЗАЭС.
При этом позже стало известно, что загорелся не энергоблок, а пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса около станции. Огнем были охвачены три этажа. В ГСЧС Украины сообщили, что пожар в корпусе локализован на площади две тысячи квадратных метров.
Исполняющий обязанности госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков рассказал, что на станции всего функционирует семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, ранее работа одного из энергоблоков была приостановлена для проведения ремонта, еще один продолжает работать в штатном режиме, два – были безопасно остановлены, еще два – резервные, и им ничто не угрожает. В целом, Кориков отметил, что противопожарная обстановка на предприятии по состоянию на 4 марта в нормальном состоянии.
Запорожская атомная электростанция уже несколько дней находится под контролем российских сил. Минобороны РФ сообщало о взятии территорий под контроль еще 28 февраля, подчеркивая, что радиационная обстановка в норме.
25 февраля Минобороны РФ заявили, что силами десантников взяло под контроль Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС). При этом в ведомстве подчеркнули, что радиоактивный фон в норме, и персонал станции продолжает работать в штатном режиме.
Ликвидатор аварии в Чернобыле, гид по зоне отчуждения Сергей Мирный в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил действия российских десантников в ЧАЭС.
«Вести боевые действия на ЧАЭС и других радиационных объектах чернобыльской зоны – это просто безумие! Там уже не будут летать снаряды, потому что Россия захватила Чернобыльскую АЭС. Никакого интереса она не представляла. Думаю, зону просто захватили для того, чтобы обеспечить самый короткий проход к Киеву», - считает он.
Тем временем 3 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что под контролем ВС РФ при помощи военных ДНР уже находятся украинские населенные пункты Чистополье, Новополтавка, Жовтневое, Виноградное, Сартана и Водяное. От националистических батальонов освободили город Балаклея.
По словам Конашенкова, группировка войск ЛНР при поддержке ВС России продолжила наступательные действия на четыре километра, выйдя на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка.
В ведомстве также рассказали, что 3 марта из строя был выведен резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве в связи с тем, что СБУ использовали его для психологических операций против России.
К тому же 3 марта Конашенков рассказал, что иностранные наемники, прибывающие на Украину, организуют диверсионные вылазки, атакуют колонны российской военной техники и обстреливают авиацию.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия жестко ответит на прибытие иностранных наемников на Украину, которые там и останутся.
«Сегодня, по моей информации, на Украине действует спецподразделение израильских частных военных компаний, для смеха, может быть, 70 японцев и еще кто-то. Но то, что происходит на Украине, их немного отрезвит. Мы готовы принять этих наемников на украинской земле, чтобы они в ней и остались. Никакое количество наемников Украину уже не спасет», - подчеркнул он.
При этом в Минобороны РФ все время подчеркивают, что добиваются обеспечения гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей. В ведомстве отмечают, что российские военные делают все возможное, чтобы гражданские лица и жилые помещения не пострадали.
Об обеспечении гумкоридоров стороны говорили и на втором этапе переговоров, которые состоялись 3 марта в Беловежской пуще в 18:00 часов по московскому времени.
Политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что украинская сторона, как и во время первого раунда переговоров заставила российскую делегацию «ждать полдня».
«Затяжка не понятно для чего. Кроме того, обратите внимание, на чем прилетели на переговоры представители Украины. Это американские вертолёты Black Hawk. Данный факт как-то немного настораживает и расстраивает, поскольку означает, что эти ребята очень управляемы теми, кто предоставляет им эти вертолеты», - отметил он.
По его мнению, одной из главных тем переговоров являются гуманитарные вопросы.
«Россия заявляет, что готова открывать гуманитарные коридоры. Но нацбаты и ВСУ не дают гражданам выходить из этих населенных пунктов, используя их как щит. Сегодня жители пытаются выбраться из населенных пунктов, а их просто расстреливают на выезде», - подметил политолог.
После завершения переговоров украинская делегация анонсировала третий раунд встречи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что решение украинского вопроса будет найдено. При этом, по его словам, представители Киева на переговорах получают сигналы от США.
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