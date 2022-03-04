Пожар на ЗАЭС, новые переговоры, гумкоридоры: Восьмой день спецоперации на Украине

При этом позже стало известно, что загорелся не энергоблок, а пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса около станции. Огнем были охвачены три этажа. В ГСЧС Украины сообщили, что пожар в корпусе локализован на площади две тысячи квадратных метров.

Исполняющий обязанности госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков рассказал, что на станции всего функционирует семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, ранее работа одного из энергоблоков была приостановлена для проведения ремонта, еще один продолжает работать в штатном режиме, два – были безопасно остановлены, еще два – резервные, и им ничто не угрожает. В целом, Кориков отметил, что противопожарная обстановка на предприятии по состоянию на 4 марта в нормальном состоянии.

Запорожская атомная электростанция уже несколько дней находится под контролем российских сил. Минобороны РФ сообщало о взятии территорий под контроль еще 28 февраля, подчеркивая, что радиационная обстановка в норме.

25 февраля Минобороны РФ заявили, что силами десантников взяло под контроль Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС). При этом в ведомстве подчеркнули, что радиоактивный фон в норме, и персонал станции продолжает работать в штатном режиме.