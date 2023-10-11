Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на последней стадии

Конфликт Украины и России находится в завершающей фазе, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью румынским журналистам, которое транслировал телеканал Digi-24.

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Как отметил Зеленский, он не может назвать точную дату завершения конфликта, вместе с тем политик высказал мнение, что сейчас «последняя часть, не середина» противостояния.

«Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной», — заявил украинский президент.

Между тем экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Зеленский опасается потери военной поддержки Запада из-за обострения ситуации вокруг Израиля. По мнению эксперта, политик «боится и нервничает», пишет RT.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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