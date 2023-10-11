Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на последней стадии

Как отметил Зеленский, он не может назвать точную дату завершения конфликта, вместе с тем политик высказал мнение, что сейчас «последняя часть, не середина» противостояния.

«Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной», — заявил украинский президент.

Между тем экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Зеленский опасается потери военной поддержки Запада из-за обострения ситуации вокруг Израиля. По мнению эксперта, политик «боится и нервничает», пишет RT.

