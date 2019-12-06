Трампа сочли неспособным уладить визовый скандал с Россией
Американист рассказал НСН, почему президент США делает вид, что разберется в проблеме невыдачи американских виз российским официальным делегациям, хотя фактически сделать этого не сможет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично разберется с ситуацией невыдачи виз российским делегатам в ООН. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя указал американскому президенту на эту проблему в ходе встречи в Белом доме, передает ТАСС. По словам Небензи, Трамп не был в курсе этой скандальной ситуации.
Дональд Трамп не в состоянии помочь исправить проблему в невыдачей виз российским официальным делегациям, заявил в эфире НСН свое мнение профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев.
«Трамп показывает, что он еще чем-то руководит в США, но в действительности он ничем не поможет. Это некая демонстрация готовности к диалогу, но не более того. Все решается на базе бюрократии и Госдепа», — считает американист.
Вместе с тем сотрудник ВШЭ засомневался, что такие решения в стране могли быть приняты без ведома высшего руководства.
«Хотя мне представляется, что это не делается без высшего политического указания со стороны либо Трампа, либо Пенса (Майк, вице-президент США — прим.НСН)», — добавил Евстафьев.
Визовый скандал между Россией и США начался в сентябре, когда США не выдали разрешение на въезд десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Затем Соединенные Штаты не выдали визы российской делегации на конференцию по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В декабре США разрешение на въезд не дали членам делегации Федерального казначейства для участия в международной конференции, а также директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН назвал ситуацию дешевым шоу за которым стоит нежелание американцев считаться с международным правом.
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