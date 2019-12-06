Трампа сочли неспособным уладить визовый скандал с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично разберется с ситуацией невыдачи виз российским делегатам в ООН. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя указал американскому президенту на эту проблему в ходе встречи в Белом доме, передает ТАСС. По словам Небензи, Трамп не был в курсе этой скандальной ситуации.

Дональд Трамп не в состоянии помочь исправить проблему в невыдачей виз российским официальным делегациям, заявил в эфире НСН свое мнение профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев.

«Трамп показывает, что он еще чем-то руководит в США, но в действительности он ничем не поможет. Это некая демонстрация готовности к диалогу, но не более того. Все решается на базе бюрократии и Госдепа», — считает американист.

Вместе с тем сотрудник ВШЭ засомневался, что такие решения в стране могли быть приняты без ведома высшего руководства.