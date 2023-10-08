Предвзятые слова. Франция на Южном Кавказе пытается обнулить влияние РФ

«Не случайно в последние дни Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - прим. НСН) обрушился на российскую дипломатию, что она не тем занимается, а Франция видит себя ключевым элементом в этом процессе и никогда не оставит Армению наедине с ее проблемами. Будучи главой государства, этот человек выдает "косяки". Раз речь идет о посредничестве, и Франция желает заменить в данном формате Россию, то она должна проявлять объективность и беспристрастность. А его слова говорят о предвзятости, которая никогда в жизни не приведет к нормальному результату», - заключил собеседник НСН.

Тем не менее, Пашинян и Макрон провели телефонные переговоры, и министр иностранных дел Франции Катри Колонна сообщила, что Париж согласился подписать соглашение о передаче Армении военной техники, пишет РИА Новости.



«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту», - сказала глава внешнеполитического ведомства Франции в ходе брифинга в Ереване.