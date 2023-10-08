Предвзятые слова. Франция на Южном Кавказе пытается обнулить влияние РФ
Франция предпринимает попытки начать свою игру на Южном Кавказе, однако эта страна будет плохим союзником для Армении из-за предвзятой политики, сказал в эфире НСН Тофик Аббасов.
В случае возникновения на Южном Кавказе какие-либо новых конфликтов, именно Франция будет виновником этого из-за поставок оружия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. По его словам, поставки Армении оружия со стороны Парижа не помогут достичь мира, а приведут к новому противостоянию.
Франция и США пытаются установить свое влияние на Южном Кавказе, предположил в интервью НСН азербайджанский политолог Тофик Аббасов.
«Страны Запада, в основном США и Франция, неистово пытаются вклиниться в дела Южного Кавказа. При этом посредническая миссия является для них поводом и инструментом для того, чтобы, во-первых, обнулить ту игру, которая шла без них, а, во-вторых, начать свою игру, разместиться здесь и застолбить за собой новые преференции», - подчеркнул эксперт.
Однако, Франция – плохой посредник для Армении. Риторика Макрона выдает предвзятый характер заинтересованности, и это не позволит выстроить конструктивные отношения.
«Не случайно в последние дни Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - прим. НСН) обрушился на российскую дипломатию, что она не тем занимается, а Франция видит себя ключевым элементом в этом процессе и никогда не оставит Армению наедине с ее проблемами. Будучи главой государства, этот человек выдает "косяки". Раз речь идет о посредничестве, и Франция желает заменить в данном формате Россию, то она должна проявлять объективность и беспристрастность. А его слова говорят о предвзятости, которая никогда в жизни не приведет к нормальному результату», - заключил собеседник НСН.
Тем не менее, Пашинян и Макрон провели телефонные переговоры, и министр иностранных дел Франции Катри Колонна сообщила, что Париж согласился подписать соглашение о передаче Армении военной техники, пишет РИА Новости.
«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту», - сказала глава внешнеполитического ведомства Франции в ходе брифинга в Ереване.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о необходимости изменить инструменты внешней и внутренней безопасности страны, провести ее диверсификацию. В связи с этим он подверг критике ориентацию Еревана лишь на одного союзника - Россию, отмечает «Радиоточка НСН».
После этого он получил приглашение вступить в НАТО. Экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что идея о вступлении Армении в НАТО противоречит логике. По его словам, задача НАТО – это «выдавить из региона русских».
«Тут нужно понимать всю абсурдность ситуации, когда Армению призывают вступить в блок, один из членов которого, Турция, доктринально рассматривает расчленение Армении, как геополитическую задачу. Этот вопрос противоречит логике. Турция – это условный "смотрящий" от НАТО в регионе. НАТО не защитит Армению от Азербайджана по одной простой причине: у них нет такой задачи. Задача альянса – выдавить из региона русских и иранцев, и для них не важно, связано ли это с существованием Армении», - сказал Абовян.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки разжечь вражду и ненависть между Россией и Арменией за «за счет обвинения России во всех бедах армянского народа» недопустимы. Она также назвала провокацией задержание обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна, пишет RT. Дипломат указала, что эти действия направлены на омрачение российско-армянских связей. По словам Захаровой, за инцидентом стоят силы, заинтересованные в отчуждении двух народов и пытающиеся «посеять ненависть, страх, недоверие».
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