Пашинян заявил, что Армения готова провести встречи в формате «3+3»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов провести встречи в рамках формата «3+3».

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыАрменияНикол Пашинян

Горячие новости

Все новости

партнеры