Миссия ООН прибыла в Карабах
Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.
Специалисты будут заниматься изучением гуманитарной ситуации и потребностей населения, пишет RT. Миссия рано утром 9 октября проехала из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).
Ранее миссия ООН посещала Карабах 1 октября.
Между тем власти Азербайджана обнародовали план реинтеграции армянского населения Карабаха. В регионе будут соблюдены права и свободы населения, органы внутренних дел Азербайджана обеспечат охрану общественного порядка и безопасность людей, а управлять проживанием армян будет спецпредставительство Баку, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Внуково устранили неполадки в системе обработки багажа
- Главного раввина России госпитализировали после празднования Симхат Тора
- ТАСС: Армия России уничтожила пункт управления дронов ВСУ под Херсоном
- Минэнерго фиксирует снижении цен на топливо в 81 регионе РФ
- CNN: США перебросят на Ближний Восток до 25 истребителей
- Курс турецкой валюты упал ниже 28 лир за доллар впервые в истории
- Бочкарёв: На Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов
- Подпольный цех по пошиву контрафактной одежды накрыли в Москве
- Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина
- Движение по Крымскому мосту приостановят из-за ремонтных работ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru