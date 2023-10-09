Миссия ООН прибыла в Карабах

Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

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Специалисты будут заниматься изучением гуманитарной ситуации и потребностей населения, пишет RT. Миссия рано утром 9 октября проехала из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).

Ранее миссия ООН посещала Карабах 1 октября.

Между тем власти Азербайджана обнародовали план реинтеграции армянского населения Карабаха. В регионе будут соблюдены права и свободы населения, органы внутренних дел Азербайджана обеспечат охрану общественного порядка и безопасность людей, а управлять проживанием армян будет спецпредставительство Баку, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ООННагорный Карабах

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