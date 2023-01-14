Не верю. В России задумались о необходимости переговоров с Украиной

Небензя: закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза РФ

Рогов: в Петербурге решается по какому сценарию будет дальше проводиться СВО

Число погибших на Филиппинах в результате наводнений достигло 20 человек

Зимние каникулы во всех образовательных учреждениях Таджикистана продлены до 20 января

СМИ: принц Гарри рассказал, что мог бы выпустить вторую часть своих мемуаров