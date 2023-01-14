Не верю. В России задумались о необходимости переговоров с Украиной

Дипломаты, политики и военные рассуждают, нужны ли переговоры России с Украиной.

Специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты ее цели, при этом Россия готова к возможному урегулированию ситуации путем переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации по Украине.

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Переговоры России и Украины будут прямыми, без посредников в случае их возобновления. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров», — подчеркнул дипломат.

По мнению главы второго департамента стран СНГ, посредники нацелены не на урегулирование конфликта, а на удовлетворение собственных политических и экономических интересов, отмечает телеканал «360».

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Полищук отметил, что ранее российская сторона общалась с украинской напрямую, используя «площадки, которые нам любезно предоставлялись». Как напомнил дипломат, в минувшем году три раунда переговоров представителей Москвы и Киева прошли в Белоруссии, один — в Турции. Кроме того, стороны «практически ежедневно» проводили беседы по видеосвязи.

Украина не готова к урегулированию конфликта в стране и пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Россией. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в беседе с газетой Yeni Şafak.

Как отметил дипломат, продолжение кризиса на Украине — общая проблема для россиян и украинцев, пишет РИА ФАН.

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«Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне», — указал посол и напомнил об отказе от рождественского перемирия, которое предложила Россия, когда заявила о прекращении огня в знак доброй воли.

В успех переговоров с Украиной не верит и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, сейчас нет перспектив в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорить о том, что есть какие-то перспективы (в переговорах – прим. НСН), в настоящее время не приходится», - сказал Песков.

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Он объяснил это тем, что законы Украины запрещают президенту этой страны вести диалог с Россией. Песков также отметил, что «западники не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе».

Член Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, кто может прийти на смену Зеленскому и все-таки сесть за стол переговоров с Россией.

«США привели к власти военных во Вьетнаме. Нго Динь Дьем был коррумпирован, партизаны его ликвидировали, к власти пришли группа генералов. Сейчас повторять этот шаг нерационально, восстания на Украине ожидать сложно. Образ Залужного также не вяжется с переговорами с Россией. В интервью он сказал: "Главное, чему мы научились – это убивать русских". Как с таким настроем можно садиться за стол переговоров? Проще Дмитрия Разумкова привести к власти. Он не запачкан кровью», - считает Безпалько.

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Антивоенные активисты Code Pink ворвались на мероприятие в Вашингтоне, где выступал член палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Адам Смит, и потребовали пересмотра политики в отношении Украины. Об этом сообщил The Hill. Активисты потребовали вернуться к призывам о переговорах по урегулированию украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаПереговоры
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