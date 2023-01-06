Украина: Нетаньяху может стать посредником между Москвой и Киевом
Новый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной, сообщил телеканалу i24news советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что такое современные войны и в чем суть посредничества в этих условиях», — отметил политик.
Подоляк считает, что Израиль может оказать сторонам посреднические услуги, когда придет время для переговоров. Он отметил, что переговоры с участием посредников могут начаться после прекращения огня и «вывода российских войск».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал к скорейшему одностороннему прекращению огня на Украине и урегулированию кризиса мирным путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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