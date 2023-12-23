«Приготовление или подготовка к приготовлению „салата оливье“ или „салата сельдь под шубой“, а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц <…> наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления», — предложил Медведев.

Если же правонарушение допустит должностное лицо, то его могут отправить в тюрьму на срок до 15 лет. А если салаты будут приготовлены в государственные праздники Украины – пожизненно, предложил зампредсед Совбеза РФ.

Ранее депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому предъявлено обвинение по двумя статьям, в том числе «государственная измена». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.





