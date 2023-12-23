Медведев предложил Украине отправлять в тюрьму за оливье и селедку под шубой
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Киеву изменить собственный уголовный Кодекс и предусмотреть в нем уголовную ответственность до 15 лет или пожизненную за приготовление российских блюд «оливье» и «селедка под шубой». Об этом он написал своем Telegram-канале 23 декабря.
«Приготовление или подготовка к приготовлению „салата оливье“ или „салата сельдь под шубой“, а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц <…> наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления», — предложил Медведев.
Если же правонарушение допустит должностное лицо, то его могут отправить в тюрьму на срок до 15 лет. А если салаты будут приготовлены в государственные праздники Украины – пожизненно, предложил зампредсед Совбеза РФ.
Ранее депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому предъявлено обвинение по двумя статьям, в том числе «государственная измена». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru