Над Воронежем сбили разведывательный беспилотник
Малогабаритный разведывательный беспилотник сбит в небе над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор.
Гусев добавил, что угрозы жизни и здоровью жителей региона нет, пишет RT.
Ранее в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске были слышны хлопки, предположительно, сработала система ПВО, напоминает телеканал «360».
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