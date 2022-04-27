Над Воронежем сбили разведывательный беспилотник

Украинский беспилотник сбили в Воронежской области В Курской области сработала система ПВО Открытое горение на складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано В двух районах Кубани отменили «желтый» уровень террористической угрозы Количество беженцев из республик Донбасса и Украины в Россию превысило миллион Первый трансграничный железнодорожный мост в ЕАО связал Россию и Китай