Над Воронежем сбили разведывательный беспилотник

Малогабаритный разведывательный беспилотник сбит в небе над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор.

Гусев добавил, что угрозы жизни и здоровью жителей региона нет, пишет RT.

Ранее в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске были слышны хлопки, предположительно, сработала система ПВО, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: пресс-служба администрации Воронежской области
ТЕГИ:БеспилотникиПВОВоронеж
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