Минфин Индонезии: лидеры всех стран приглашены на саммит G20

Министр финансов Индонезии Мульяни Индравати объявила о том, что лидеры всех стран «большой двадцатки» получили приглашения на участие в саммите G20. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ сообщили о давлении на Индонезию с целью не пустить Россию на саммит G20

Индравати подтвердила, что президент РФ Владимир Путин получил свое приглашение.

Она также подчеркнула, что приглашения на мероприятия такого масштаба направляются лидерам заблаговременно.

Ранее стало известно, что официальные лица, в том числе из США, работали над тем, чтобы убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.

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